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Путин заявил о нежелании заниматься «проектами поворачивания рек вспять»

Президент Владимир Путин о водных ресурсах: Россия не собирается поворачивать реки вспять
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Фото: Nick Kulyakhtin / Unsplash

Президент России Владимир Путин ответил на предположения, что вода скоро сможет стоить дороже, чем нефть. По словам главы государства, Россия пока не желает заниматься «проектами поворачивания рек вспять». Об этом он заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского лидера, к водным ресурсам нужно относиться очень аккуратно «и с пониманием долгосрочных последствий принимаемых решений».

При этом президент заметил, что борьба за сохранение природы не должна превратиться в инструмент скрытой борьбы, так как это может подорвать доверие между странами. Пока фундаментальные решения, подрывающие интересы России, в других странах не принимаются, заключил Путин.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН предрекла человечеству водный кризис. Глобальное потепление вкупе с неэффективным управлением водными ресурсами в мире и нехваткой систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях сделают наводнения и засуху более опасными для людей, заявили эксперты. По их словам, к 2050 году питьевой воды перестанет хватать пяти миллиардам людей в мире.

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