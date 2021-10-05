Человечеству предрекли водный кризис

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН предрекла человечеству водный кризис. Глобальное потепление вкупе с неэффективным управлением водными ресурсами в мире и нехваткой систем предупреждения о чрезвычайных ситуациях сделают наводнения и засуху более опасными для людей. К такому выводу эксперты пришли в своем докладе.

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Помимо ВМО в исследовании поучаствовало 20 международных организаций и исследовательских центров. Они выяснили, что через пару десятилетий питьевой воды перестанет хватать большему числу людей — к 2050 году таковых на планете будет свыше пяти миллиардов. В 2018 году трудности с доступом к воде испытывали 3,6 миллиарда человек.

По мнению экспертов, мир пострадает не только от засухи — в некоторых районах продолжит расти концентрация осадков. Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас (Petteri Taalas) напомнил, что ливни в Азии в 2020 году привели к наводнениям в Японии, Китае, Индонезии, Непале, Пакистане и Индии — сотни людей погибли, а миллионам пришлось переехать из разрушенных районов. В 2021 году стихийные бедствия также повлекли гибель сотен европейцев и нанесли серьезный ущерб инфраструктуре.

ВМО подсчитало, что за все время более 300 тысяч человек погибло от наводнений и более 700 тысяч — от засухи и вызванной ею нехватки пищи. Ученые считают, что сократить число катастроф и их жертв можно, если срочно направить больше средств на управление водными ресурсами в мире. Богатые экономики должны помочь развивающимся создать надежные системы предупреждения о катастрофах: в странах Азии — о наводнениях, а в странах Африки — о засухах.

На данный момент 107 государств испытывают проблемы с водной безопасностью и, по данным исследования, не смогут их решить к 2030 году. «Около 60 процентов национальных метеорологических и гидрологических служб не имеют необходимого потенциала для успешного преодоления климатического кризиса», — говорится в докладе. Глава ВМО отметил, что хуже всего дела обстоят в Центральной Азии, Африке и островных государствах.

Ранее ВМО установила, что число смертельных природных катаклизмов за последние 50 лет выросло в пять раз. За полвека от стихийных бедствий погибло более двух миллионов человек. Экономический ущерб от катастроф тоже увеличился — с 175,4 миллиарда долларов в 1970-х годах до 1,38 триллиона долларов в 2010-х, а общие убытки за половину столетия достигли 3,64 триллиона долларов.