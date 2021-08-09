Человечеству предрекли неминуемую глобальную катастрофу

Жизнь на Земле оказалась под неминуемой угрозой наступления глобального потепления из-за деятельности человека. Климатическая катастрофа, вызванная изменениями температуры и сопутствующими экстремальными явлениями, как лесные пожары во многих странах, отразится на всех отраслях деятельности людей, если в ближайшие два десятилетия мир не поменяет стратегию бизнеса и отношения к природе. Доклад представила межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)), сообщает CNBC.

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В отчете предупреждается об обострении чрезвычайной ситуации с экологией. Климатологи ООН утверждают, что в ближайшие десятилетия признаки глобального потепления почувствуют все страны, так как повышение температуры на планете достигнет критических значений для сельского хозяйства и здравоохранения.

Выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно на 1,1 градуса Цельсия с 1850-1900 годов, и в ближайшие 20 лет среднее значение превысит 1,5 градуса по Цельсию, заявили в ООН. Климатологи подчеркивают, что серия невероятно экстремальных погодных явлений по всему, включая пожары, которые бушуют летом 2021 года и наносят ущерб Канаде, Греции, Турции, российской Сибири и всему миру, лишь начало серьезных последствий изменения климата.

«Среди угроз более интенсивные дожди, наводнения, сильная засуха во многих регионах, опасность для прибрежных территорий, так как будет продолжаться подъем уровня Мирового океана, усиление таяния вечной мерзлоты и многое другое. Ограничение глобального потепления до 1,5 и двух градусов по Цельсию будет недостижимо без немедленного сокращения выбросов парниковых газов», — сказала сопредседатель рабочей группы IPCC Валери Массон-Дельмотт (Valérie Masson-Delmotte).

Доклад выпущен в преддверии переговоров ООН по климату, известных как COP26, которые пройдут в начале ноября 2021 года. Почти 200 стран ратифицировали Парижское климатическое соглашение на COP21 в 2015 году, стратегической целью которого является сдерживание роста глобальной температуры выше 1,5 градусов по Цельсию и масштабные меры по сокращению выбросов углерода. В начале августа эксперты IPCC заявили, что одной борьбы с объемами образования углекислого газа на планете недостаточно, и следует сделать все возможное, чтобы минимизировать образование метана от различных сфер деятельности человека.