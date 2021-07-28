Жизнь на Земле ухудшилась из-за изменения климата

Ученые Университета штата Орегон выяснили, что многие показатели, отражающие степень комфорта для жизни людей на Земле, начали стремительно ухудшаться из-за изменения климата и незначительных усилий по сокращению антропогенных выбросов. С 2019 года уже наблюдается беспрецедентный рост числа стихийных бедствий, связанных с глобальным потеплением. Об этом сообщается в пресс-релизе исследования на сайте учебного учреждения. Статья опубликована в журнале Bioscience.

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Авторы научной работы призывают к постепенному отказу от ископаемого топлива в ответ на климатический кризис. Они подчеркивают необходимость природных резервов для хранения углерода и природного разнообразия, а также высокий налог на углерод, который способствует декарбонизации в промышленности и потребительском секторе. При этом появляется все больше свидетельств, что человечество достигло или даже уже перешло критическую черту, которая влечет за собой переломные сдвиги в климате.

2020 год стал вторым самым жарким годом в истории, при этом пять самых жарких лет за всю историю наблюдений произошли, начиная с 2015 года. Три ключевых парниковых газа — двуокись углерода, метан и закись азота — установили рекорды атмосферных концентраций в 2020 году и в 2021 году. В апреле 2021 года концентрация углекислого газа достигла 416 частей на миллион, что является самой высокой среднемесячной концентрацией в мире из зарегистрированных.

Исследователи также показали, что поголовье жвачных животных, являющегося значительным источником парниковых газов, в настоящее время насчитывает более четырех миллиардов, а их общая масса больше, чем у всех людей и диких животных вместе взятых. Темпы исчезновения лесов в бразильской Амазонии увеличились как в 2019, так и в 2020 году, достигнув 12-летнего максимума в 1,11 миллиона гектаров, вырубленных в 2020 году. Кроме того, подкисление океана также близко к рекордному уровню, что угрожает существованию коралловых рифов, поддерживающих морские экосистемы, от которых зависит более полумиллиарда человек.

По словам ученых, если остановить нерациональную эксплуатацию естественной среды обитания, то можно снизить риски передачи зоонозных заболеваний, защитить запасы углерода и сохранить биоразнообразие.