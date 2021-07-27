Предсказаны новые катастрофические погодные явления из-за изменения климата

Аномальная жара, побившая температурные рекорды в Канаде в прошлом месяце и в Сибири в прошлом году, вызвана быстрыми темпами глобального потепления. К такому выводу пришли ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха, которые опубликовали результаты исследования в журнале Nature Climate Change. Исследователи также предсказывают новые катастрофические погодные бедствия в течение следующего века.

Материалы по теме Дивный новый мир Что станет с Россией при наступлении глобальной катастрофы Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления

По словам авторов работы, в настоящий момент человечество находится в периоде очень быстрого потепления, поэтому необходимо подготовиться к новым тепловым рекордам. Нынешние темпы увеличения глобальной температуры — 0,2 градуса Цельсия за десятилетие — сохранятся, вероятно, еще 10-20 лет независимо от того, будут ли сокращены антропогенные выбросы углерода, вызывающие глобальное потепление.

При нынешних темпах углеродных выбросов ожидается, что глобальные температуры повысятся на три градуса Цельсия выше доиндустриального уровня к 2100 году. Как демонстрируют климатические модели, это должно привести к рекордным экстремальным погодным явлениям, которые были бы невозможны в сценарии, где антропогенные выбросы отсутствуют. Их вероятность зависит не от масштаба глобального потепления, а от скорости.

В сценарии с высокими выбросами углерода недельные экстремальные температуры, которые на 2-3 стандартных отклонения превышают предыдущие рекорды, в два-семь раз более вероятны в 2021-2050 годах и в 3-21 раза более вероятны в 2051–2080 годах по сравнению с последними тремя десятилетиями. По оценкам, в 2051-2080 годах такие события будут происходить в средних широтах примерно каждые 6-37 лет.