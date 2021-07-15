Опровергнута популярная гипотеза об изменении климата

Американские ученые опровергли гипотезу, что увеличение за последние несколько лет числа ураганов, формирующихся в Атлантике, зависит от глобального потепления. По мнению исследователей, это на самом деле связано с естественной погодной изменчивостью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Кратко об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.

За последние несколько десятилетий климатологи, изучающие спутниковые данные, обнаружили, что количество ураганов, образующихся в Атлантическом океане, увеличивается. Это заставило многих предположить, что феномен связан с глобальным потеплением. Механизм заключается в том, что нагревание океана естественным образом усиливает атмосферную активность над ним. Однако авторы новой работы не согласны с популярной гипотезой, утверждая, что это предположение основывается на спутниковых данных, которые охватывают период времени с 1972 года. До этой даты данные о частоте ураганов основываются на показаниях очевидцев, которые не учитывают ураганы, не дошедшие до суши.

Исследователи проанализировали исторические записи, восходящие к 1851 году и предоставленные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA). Они охватывают данные от очевидцев на восточном побережье, вдоль Мексиканского залива, у островов в Атлантике и у рыбаков, выходящих в море.

Исследователи сначала рассчитали соотношение количества ураганов, которые никогда не достигали суши в наше время, и числа ураганов, которые это сделали. Используя математические методы, ученые оценили ежегодное количество ураганов, которые никогда не регистрировались начиная с 1860 года. Затем они нанесли эти числа на временную шкалу.

По словам ученых, они не обнаружили доказательств того, что за последние несколько десятилетий количество ураганов было больше обычного. Вместо этого их число было на уровне предыдущих всплесков в конце 1940-х и начале 1880-х годов. Кроме того, исследователи не выявили роста силы стихийных бедствий.