Опровергнут миф об исчезновении цивилизации острова Пасхи

Новое исследование американских ученых Бингемтонского университета штата Нью-Йорк предполагает, что демографического коллапса, лежащего в основе современного мифа об острове Пасхи, на самом деле не произошло. Об опровержении популярной гипотезы о гибели цивилизации на Рапа-Нуи сообщается в журнале Nature Communications.

Статистический анализ радиоуглеродных и палеоэкологических данных продемонстрировал устойчивость популяции на Рапа-Нуи. На острове наблюдался устойчивый рост населения с момента его первоначального заселения до контакта с европейцами в 1722 году. После этой даты две математические модели показывают возможное плато роста населения, в то время как другие две модели демонстрируют возможное сокращение численности рапануйцев.

Ранее считалось, что на острове произошел демографический коллапс из-за антропогенного изменения окружающей среды и климатических сдвигов. Поселенцы вырубали деревья и расчищали плодородные земли для сельского хозяйства. Кроме того, на Рапа-Нуи попали такие инвазивные виды, как крысы, а из-за сдвигов в Южной Осциляции (Эль-Ниньо) на Рапа-Нуи установился засушливый климат.

Исследования показывают, что вырубка лесов была продолжительной и не привела к катастрофической эрозии. В конечном итоге деревья были заменены садами, замульчированными камнем, что повысило продуктивность сельскохозяйственных земель. Во время засухи люди, возможно, полагались на пресноводные прибрежные источники. Строительство статуй моаи, которое некоторые специалисты считают одной из причин коллапса, продолжалось даже после прибытия европейцев.