Глобальное потепление сделало комаров опаснее

Изменение климата ускорило заражение людей малярией и лихорадкой денге, переносимыми комарами. Данные по распространению опасных болезней, которые иногда могут быть смертельными, проанализировали ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM)). Отчет опубликован в журнале The Lancet Planetary Health.

Из полученных учеными результатов следует, что в некоторых африканских странах, в том числе Судане и Эритрее, а также в южноамериканской Колумбии с начала века наблюдается значительное возрождение малярии, количество случаев заражения лихорадкой денге увеличилось почти в восемь раз — с 505,4 тысячи в 2000 году до 5,2 миллиона человек в 2019-м. Ученые считают, что комаров сделало опаснее увеличение выбросов парниковых газов, так как глобальное потепление влияет на продолжительность сезона передачи болезней человеку с укусами насекомых.

Исследователи делают прогноз, что при условии повышения глобальной температуры на планете до 3,7 градуса к 2100 году число жертв от двух самых распространенных в мире болезней, переносимых комарами, сильно вырастет. Уже в 2080 году под риском заражения малярией и лихорадкой денге могут оказаться около восьми миллиардов человек, на 4,7 миллиарда больше, чем в период 1970-1999 годов.

«Результаты показывают, что сценарии с низким уровнем выбросов значительно сокращают продолжительность передачи, а также число людей, подвергающихся риску. Действия по ограничению роста глобальной температуры должны продолжаться», — подчеркнул Фелипе Колон-Гонсалес, один из авторов отчета, журналистам The Guardian.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире от малярии умирают более 400 тысяч человек, в основном дети. В 2019 году более 90 процентов, или 230 миллионов, случаев заболевания были зафиксированы в Африке. Для лечения опасной формы малярии создана вакцина на основе матричной РНК. Против лихорадки денге специального лечения пока нет. По оценкам специалистов, в год от нее умирают около 20 тысяч человек, подвержен заражению каждый второй в мире.

Согласно исследованию китайских и австралийских ученых, опубликованному в журнале The Lancet Planetary Health в начале июля, глобальное потепление также становится причиной смерти около пяти миллионов людей ежегодно из-за катастрофических изменений температуры на планете. За последние 20 лет число жертв аномальной жары увеличилось на 0,2 процента.