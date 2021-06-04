Россиян предупредили о нашествии «комаров-тигров» на побережье Черного моря

Российских туристов предупредили о наличии опасных насекомых на юге страны, а также назвали способы защититься от них. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Так, доктор пояснила, что путешественники, которые отправляются в отпуск на черноморское побережье, должны быть готовы к встрече с комарами и москитами. Эксперт также подчеркнула, что на юге было замечено нашествие необычных тигровых комаров, которые переносят опасные заболевания.

«Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас "комар-тигр" расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят», — пояснила профессор, добавив, что такие насекомые переносят лихорадки чикунгунья, денге и Зика.

Кроме того, Рославцева отметила, что в Крыму существуют разные виды комаров, в том числе малярийные, и все они переносят глистов. «Особенно это связано с центральным Крымом, но там, где есть выпас скота, где есть сторожевые собаки», — подчеркнула доктор.

Она также уточнила, что нигде на побережье нет такого количества москитов, как в Крыму, и рассказала, какими средствами от них защищаться. Так, в Роспотребнадзоре рекомендуют электрофумигаторы для помещений и репеллентные средства в аэрозольных баллонах. «Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты», — добавила Рославцева.

В заключение эксперт напомнила об энцефалитных клещах, с которыми можно столкнуться во время прогулки по лесу или по горам, и посоветовала правильно одеваться, а также обрабатывать нижнюю часть брюк и ноги специальными средствами.

В августе 2020 года отдыхающие в российском городе-курорте Анапе сняли на видео нашествие стрекоз на побережье. На размещенных в сети кадрах было видно, что в воздухе над одним из местных пляжей летает множество насекомых. При этом также на прибрежной территории и в море находились десятки туристов.