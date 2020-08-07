Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео

Отдыхающие в российском городе-курорте Анапе сняли на видео нашествие стрекоз на побережье. Ролик был опубликован в сообществе во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах видно, что в воздухе над одним из местных пляжей летает множество насекомых. При этом на прибрежной территории и в море находятся десятки туристов.
Подписчики сообщества оценили ситуацию в комментариях. «Гораздо больше напрягает нашествие людей», «Скажите спасибо, что не нападают», «Они тоже отдыхающие, прилетели после карантина», «В июне было море божьих коровок», «Удивительного ничего нет. В августе — обычное явление по всему Краснодарскому краю. Повсеместно», — писали они.
9 апреля сообщалось, что в поселке Черноморское в Крыму произошло нашествие хамсы. На размещенных в соцсетях кадрах было запечатлено морское побережье в западной части полуострова, покрытое сотнями мелких рыб.