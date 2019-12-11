Нашествие ушастых медуз в Крыму попало на видео

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В акватории Балаклавской бухты в Севастополе в Крыму произошло нашествие медуз. Об этом сообщает «Независимое телевидение Севастополя».

По информации телеканала, тысячи морских обитателей заполонили гавань и сгруппировались, в частности, около катеров и яхт у причала. Произошедшее попало на видео — на записи видно, что плотность скоплений настолько сильна, что медузы выталкивают друг друга на поверхность.

Как уточняет «Вести. Крым», речь идет о медузах вида аурелия, также известного как ушастая медуза. Известно, что данный вид не опасен для человека, и его массовые скопления у берега, как правило, происходят несколько раз в год.

20 июля посетители пляжа в городе Кучугуры Краснодарского края увидели выброшенных на берег медуз. На размещенной в сети записи было видно, что на песке лежат крупные медузы с сильно поврежденными телами.

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