Парашютист снял на видео падение в переполненное медузами море

@MailOnline / Twitter

Двое туристов, занимавшихся парасейлингом (катание на парашюте, привязанном к катеру — прим. «Ленты.ру»), сняли на видео момент падения их парашюта в воду, у поверхности которой в этот момент находились сотни медуз. Ролик опубликовал у себя в Twitter таблоид The Daily Mail.

«Полное море медуз — явно НЕ ТО, что вы хотите видеть, приводняясь на парашюте», — говорится в комментарии издания. На ролике, снятом от первого лица, двое мужчин быстро снижаются на парашюте, пока лодка, к которой он привязан, делает поворот. Один из них, видя количество медуз в воде, в течение нескольких секунд кричит «нет, нет, нет, нет!»

В июле текущего года дайверы обнаружили в прибрежных водах английского графства Корнуолл аномально большую бочковую медузу. Таблоид Mirror опубликовал ее фото: на снимке видно, что существо размерами превосходит человека.

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