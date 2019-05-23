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На пляже в Англии нашли гигантскую медузу

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В городе Хейл, Англия, на приморском пляже обнаружена гигантская медуза. Об этом сообщает британское издание The Sun.

73-летний Кен Тауненд (Ken Townend) выгуливал собаку и заметил в песке нечто необычное. Подойдя ближе, он понял, что это мертвая медуза. По словам Тауненда, он никогда не видел ничего подобного, настолько медуза была огромная.

Эти морские существа называются бочковыми медузами. Их размеры могут достигать 90 сантиметров в диаметре, а вес — 35 килограммов. Обычно они обитают в более глубоких водах, однако в связи с потеплением выбираются ближе к берегу, чтобы раздобыть пищу. Этот вид медуз не представляет опасности для человека.

Эксперты считают, что летом их количество на пляжах значительно увеличится. По словам доктора Питера Ричардсона (Peter Richardson) из Общества охраны морской среды, при благоприятных условиях бочковые медузы будут размножаться.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии на берегу океана нашли гигантскую медузу, которую вынесло на берег. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это самая большая медуза в мире — волосистая цианея.

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