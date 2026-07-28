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Бывший СССР
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09:28, 28 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о преступном решении СБУ из-за вывоза детей

СБУ отправляет украинцев на фильтрацию или в подвалы за отказ от эвакуации детей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) насильно отправляет украинцев на фильтрацию или загоняет в подвалы, чтобы заставить их соглашаться на эвакуацию детей против своей воли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполье.

«От родителей требуют подписать документы на так называемую добровольную эвакуацию ребенка. Если люди отказываются, силовики включают прямой шантаж. В ход идут угрозы лишения родительских прав и привлечения к ответственности за "невыполнение обязанностей по воспитанию", после чего ребенка просто забирают сотрудники нацполиции», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что украинские спецслужбы оказывают сильное психологическое и административное давление на родителей. Изъятых детей они вывозят во временные приюты на Западе Украины или в страны Центральной и Восточной Европы.

24 июля Днепропетровская область расширила зону принудительной эвакуации детей на 10 сел. Также 14 июля в Министерстве обороны России сообщали, что Киев проводит насильственный вывоз семей с детьми из Краматорска.

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