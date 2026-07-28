Пожары во Франции начали диктовать погоду

France 24: Пожары во Франции вызвали образование пирокучевых облаков

Обхватившие юго-запад Франции лесные пожары начали диктовать погоду, вызвав образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus. Об этом пишет France 24.

Такие облака возникают, когда во время пожара раскаляется воздух у поверхности земли. Теплые потоки быстро поднимаются вверх, а затем охлаждаются и формируют облака из дыма и горячего воздуха. В пирокучевых облаках нет влаги, при этом они создают собственную погодную систему и могут вызывать мощный ветер, молнию и новые очаги самовозгорания.

Помимо этого, в районе Бордо зафиксировали конвективное возгорание, сформировавшее собственные воздушные потоки. Они постоянно меняют направление пламени, из-за чего огонь распространяется в сразу нескольких направлениях одновременно, осложняя задачу пожарных.

Ранее сообщалось, что разбушевавшийся во Франции пожар стал крупнейшим за полвека. Площадь возгорания составляет около 115 тысяч гектаров.