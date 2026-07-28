В России указали на связь атакованной оружейной выставки под Киевом с офисом Зеленского

Депутат Толмачев: Выставка «Армада» под Киевом была частью финансовой структуры Зеленского

Удар по военной выставке 24 июля под Киевом был нанесен по оружию, его продавцам, разработчикам и пользователям из числа ВСУ и иностранных наемников, отметил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Целью удара было оружие, которое применяется для ударов по России, его продавцы, покупатели, разработчики и пользователи из числа ВСУ и иностранных наемников. Географическая близость офиса "Армады" к офису [президента Украины Владимира] Зеленского, назначения на основные посты в ассоциации близких к нему людей, сама стремительная история успеха этой структуры подтверждают отчетливую связь выставки и ее участников с верхушкой режима. Значит, "Армада" была частью финансовой структуры Зеленского», — сказал парламентарий.

По его словам, удар также стал сигналом всем, кто закупает или передает Киеву вооружение: Москва видит все. Заявления Киева о том, что выставка носила исключительно мирный характер, чередуются со стенаниями о потерях среди высокопоставленных руководителей оборонной сферы — это еще одно доказательство того, что российские военные попали именно туда, куда нужно, заявил парламентарий.

Ранее сообщалось, что ассоциация «Армада», организовавшая военную выставку под Киевом, которая попала под удар, может быть связана с офисом Зеленского. Предполагается, что «Армада» входит в число учредителей Украинского совета оружейников, который возглавляет советник Зеленского Александр Камышин.