Врач объяснила причины частой диареи летом

Врач Мельникова: Одной из причин проблем с ЖКТ летом является ускоренная порча продуктов

Летом количество обращений к врачам с жалобами на диарею, запоры и другие проблемы с ЖКТ традиционно увеличивается, рассказала гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова. Причины этого она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из главных причин того, что летом люди чаще жалуются на диарею, врач назвала то, что в жару продукты быстрее портятся. Мельникова подчеркнула: даже непродолжительное нарушение условий хранения может привести к пищевому отравлению.

Не менее частая причина — нарушение режима питания во время отпуска, добавила гастроэнтеролог. Она предупредила, что длительные перерывы между приемами пищи, переедание за шведским столом, большое количество жирных, жареных и острых блюд создают дополнительную нагрузку на желудок, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Кроме того, как отметила доктор, летом многие люди начинают есть больше свежих овощей, фруктов, ягод и зелени. «Это полезные продукты, однако при резком увеличении количества клетчатки в рационе могут появиться вздутие живота, повышенное газообразование, урчание и нарушения стула», — уточнила она.

Еще один фактор риска, по словам врача, — недостаточное употребление жидкости. Мельникова объяснила: в жаркую погоду организм теряет больше воды с потом, но если человек не восполняет эти потери, то нарушается работа кишечника, повышается вероятность запоров, ухудшается переваривание пищи.

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