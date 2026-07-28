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12:32, 28 июля 2026 (обновлено: 13:05, 28 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснила причины частой диареи летом

Врач Мельникова: Одной из причин проблем с ЖКТ летом является ускоренная порча продуктов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Летом количество обращений к врачам с жалобами на диарею, запоры и другие проблемы с ЖКТ традиционно увеличивается, рассказала гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова. Причины этого она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из главных причин того, что летом люди чаще жалуются на диарею, врач назвала то, что в жару продукты быстрее портятся. Мельникова подчеркнула: даже непродолжительное нарушение условий хранения может привести к пищевому отравлению.

Не менее частая причина — нарушение режима питания во время отпуска, добавила гастроэнтеролог. Она предупредила, что длительные перерывы между приемами пищи, переедание за шведским столом, большое количество жирных, жареных и острых блюд создают дополнительную нагрузку на желудок, желчный пузырь и поджелудочную железу.

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Кроме того, как отметила доктор, летом многие люди начинают есть больше свежих овощей, фруктов, ягод и зелени. «Это полезные продукты, однако при резком увеличении количества клетчатки в рационе могут появиться вздутие живота, повышенное газообразование, урчание и нарушения стула», — уточнила она.

Еще один фактор риска, по словам врача, — недостаточное употребление жидкости. Мельникова объяснила: в жаркую погоду организм теряет больше воды с потом, но если человек не восполняет эти потери, то нарушается работа кишечника, повышается вероятность запоров, ухудшается переваривание пищи.

Ранее инфекционист Владимир Неронов объяснил, почему возникает «диарея путешественника». Он рассказал, что чаще всего это заболевание появляется из-за патогенов, попавших в организм с водой.

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