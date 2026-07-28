В Кремле раскрыли детали контактов с США по украинскому урегулированию

Песков: США не оставляли трек украинского урегулирования

США не оставляли трек украинского урегулирования, однако в последнее время внимание Вашингтона сместилось на решение прочих приоритетных проблем. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, контакты России и США по теме урегулирования конфликта на Украине постоянно продолжаются в рабочем порядке. При этом он подчеркнул, что на настоящий момент Москва не получала от американской стороны запрос на проведение телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее был раскрыт оптимистичный настрой Трампа по поводу возможности заключения мирной сделки по Украине. В СМИ отмечают, что американский лидер готов играть конструктивную роль в мирном процессе по Украине и взаимодействовать как с Киевом, так и с Москвой по этому вопросу.