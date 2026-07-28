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13:13, 28 июля 2026 (обновлено: 13:35, 28 июля 2026)Мир

В Кремле раскрыли детали контактов с США по украинскому урегулированию

Песков: США не оставляли трек украинского урегулирования
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

США не оставляли трек украинского урегулирования, однако в последнее время внимание Вашингтона сместилось на решение прочих приоритетных проблем. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, контакты России и США по теме урегулирования конфликта на Украине постоянно продолжаются в рабочем порядке. При этом он подчеркнул, что на настоящий момент Москва не получала от американской стороны запрос на проведение телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее был раскрыт оптимистичный настрой Трампа по поводу возможности заключения мирной сделки по Украине. В СМИ отмечают, что американский лидер готов играть конструктивную роль в мирном процессе по Украине и взаимодействовать как с Киевом, так и с Москвой по этому вопросу.

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