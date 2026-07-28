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14:05, 28 июля 2026 (обновлено: 14:11, 28 июля 2026)Мир

У границы Калининградской области обнаружили самолет-разведчик США

Самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II подлетел к Калининградской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Гданьск, Польша

Гданьск, Польша. Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II, принадлежащий Военно-воздушным силам США, подлетел к границам Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ полетных данных.

По данным агентства, самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и достиг района польского Гданьска. После этого он начал курсировать примерно в 50 километрах от границы Калининградской области до литовской Клайпеды и обратно.

Отмечается, что обычно этот самолет облетает границы российского эксклава. Однако теперь он совершил полеты над морем.

22 июля самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint облетел Калининградскую область.

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