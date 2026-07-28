Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 28 июля 2026 (обновлено: 15:15, 28 июля 2026)Экономика

Африканская страна нарастила закупки российской продукции

«Агроэкспорт»: Тунис купил российской пшеницы почти на 60 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

С января по июнь Россия продала Тунису больше 310 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса. Данные «Агроэкспорта» приводит «Интерфакс».

Достигнутый результат оказался в 1,4 раза больше по сравнению с тем, что фиксировался по итогам аналогичного периода прошлого года. Кроме того, экспортная выручка увеличилась почти в 1,8 раза и превысила 114 миллионов долларов.

Самую большую сумму (больше 59 миллионов долларов) России принесли поставки пшеницы на рынок Туниса. Кроме того, африканская страна купила у Москвы рапсового масла на 33 миллиона долларов, ячменя — на 13 миллионов, соевого масла — на 7 миллионов, а подсолнечного — более чем на 1 миллион долларов.

За первые пять месяцев 2026 года Россия экспортировала 104 тысячи тонн молочной продукции. При этом 28 процентов выручки пришлось на сыры и творог, 23 процента — на кисломолочные продукты, а 15 процентов — на мороженое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Украине испугались ракетного удара Ирана
    В Европе пожаловались на последствия антироссийских санкций
    Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей
    Африканская страна нарастила закупки российской продукции
    Министр обороны страны НАТО предрек исчезновение Украины в одном случае
    На Украине отреагировали на сообщения о возможном ударе Ирана
    Объявлен новый главный тренер сборной Италии по футболу
    Аналитик назвал получателей выгоды от крепкого рубля
    Пропавшие в Таиланде юные россияне попали на камеры с двумя сопровождающими
    России понадобились кузнецы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok