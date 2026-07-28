Африканская страна нарастила закупки российской продукции

«Агроэкспорт»: Тунис купил российской пшеницы почти на 60 миллионов долларов

С января по июнь Россия продала Тунису больше 310 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса. Данные «Агроэкспорта» приводит «Интерфакс».

Достигнутый результат оказался в 1,4 раза больше по сравнению с тем, что фиксировался по итогам аналогичного периода прошлого года. Кроме того, экспортная выручка увеличилась почти в 1,8 раза и превысила 114 миллионов долларов.

Самую большую сумму (больше 59 миллионов долларов) России принесли поставки пшеницы на рынок Туниса. Кроме того, африканская страна купила у Москвы рапсового масла на 33 миллиона долларов, ячменя — на 13 миллионов, соевого масла — на 7 миллионов, а подсолнечного — более чем на 1 миллион долларов.

За первые пять месяцев 2026 года Россия экспортировала 104 тысячи тонн молочной продукции. При этом 28 процентов выручки пришлось на сыры и творог, 23 процента — на кисломолочные продукты, а 15 процентов — на мороженое.