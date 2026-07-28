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15:04, 28 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Аналитик назвал получателей выгоды от крепкого рубля

Аналитик Брагин: Для обычного россиянина крепкий рубль выгоднее слабого
Вячеслав Агапов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для обычного россиянина крепкий рубль в конечном счете выгоднее слабого. Получателей выгоды от усиления национальной валюты назвал «Ленте.ру» директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

По словам аналитика, слабый рубль провоцирует инфляцию, что обесценивает сбережения. С другой стороны, для людей с большой долговой нагрузкой это может быть, наоборот, плюсом, так как если инфляция сопровождается ростом доходов, то при прочих равных долговая нагрузка снижается.

«Во-вторых, слабый рубль в российских условия приводит к росту торгового профицита, что, в свою очередь, снижает эффективность экономики и потенциал ее долгосрочного роста, а значит и роста благосостояния рядовых граждан», — прокомментировал Брагин.

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Краткосрочные эффекты укрепления нацвалюты могут отличаться от долгосрочных. Так, укрепление рубля может приводить к усилению конкуренции с импортом, а значит ухудшению состояния компаний, что приводит к снижению возможностей роста заработных плат и занятости. Ослабление рубля на коротком отрезке может, наоборот дать, например, дополнительные доходы бюджету, а значит, например, увеличит возможности для оплаты труда госслужащим и бюджетникам.

«Крепкий рубль означает более сбалансированную внешнюю торговлю, когда доходы от экспорта расходуются на приобретение импортных товаров вместо того, чтобы консервироваться в виде валютных резервов или уходить за рубеж через покупку иностранных активов (вывод капитала). Это означает увеличение совокупного предложения в экономике, что должно позитивно сказаться на инфляции и уровне жизни», — добавил эксперт.

Ряд экспертов считает нынешний курс рубля излишне крепким. Более оптимальным вариантом для российской экономики, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, был бы коридор 90-100 рублей. При таком раскладе отечественные экспортеры смогли бы рассчитывать на увеличение выручки, а федеральный бюджет — на дополнительные поступления от продажи энергоресурсов.

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