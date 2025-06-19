Костин отреагировал на продолжающееся укрепление рубля

Глава ВТБ Костин назвал вредным для экономики России нынешнее укрепление рубля

Продолжающееся укрепление рубля к доллару не идет на пользу экономике России и является вредным для нее. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит ТАСС.

Нынешний курс национальной валюты в районе 78-79 рублей за доллар невыгоден в первую очередь отечественным экспортерам. При таком раскладе казна получает меньше поступлений, что в итоге может отразиться на финансировании различных отраслей экономики. Текущий курс рубля несет определенные риски для российского ВВП, отметил спикер.

«Я считаю, что оно (продолжающееся укрепление рубля к доллару — прим. «Ленты.ру») вредное сейчас», — резюмировал банкир.

Несмотря на ослабление американской валюты по отношению к российской, ряд экспертов сходятся во мнении, что подобная динамика в этой паре продлится недолго. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, в частности, ожидает, что курс доллара вплотную приблизится к уровню 100 рублей к концу 2025 года.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко считает, что пробить психологическую отметку американской валюте удастся уже к началу осени. Резкому ослаблению рубля, отметила она, во многом поспособствует ожидаемое снижение цен на основные категории экспортных товаров РФ, включая нефть.