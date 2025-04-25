Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

Зампред ВТБ Пьянов: Курс доллара к концу года может приблизиться к 100 рублям

В ВТБ ожидают резкого ослабления российской валюты к американской к концу 2025 года. Об этом заявил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов, его слова приводит ТАСС.

Подобная динамика проявится в наибольшей степени во второй половине года, а к концу декабря курс доллара может вплотную приблизиться к психологической отметке в 100 рублей. В этом плане, подчеркнул Пьянов, ожидания ВТБ схожи с оценкой Министерства экономического развития (Минэка). «Мы ориентируемся на трехзначные цифры», — резюмировал он.

Ранее аналитики ведомства спрогнозировали курс доллара к концу 2025 года на уровне в 98,7 рубля. В свою очередь, опрошенные Центробанком (ЦБ) аналитики ожидают, что котировки будут находиться в среднем на отметке в 95,2 рубля. В 2026 году котировки американской валюты составят 102,4 рубля, а в 2027 году — 106,7 рубля.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что доллару удастся пробить отметку в 100 рублей уже к осени 2025 года. Подобной динамике, утверждает эксперт, будет способствовать в первую очередь ожидаемое снижение цен на основные экспортные товары РФ, включая нефть.