Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 25 апреля 2025Экономика

Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

Зампред ВТБ Пьянов: Курс доллара к концу года может приблизиться к 100 рублям
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В ВТБ ожидают резкого ослабления российской валюты к американской к концу 2025 года. Об этом заявил первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов, его слова приводит ТАСС.

Подобная динамика проявится в наибольшей степени во второй половине года, а к концу декабря курс доллара может вплотную приблизиться к психологической отметке в 100 рублей. В этом плане, подчеркнул Пьянов, ожидания ВТБ схожи с оценкой Министерства экономического развития (Минэка). «Мы ориентируемся на трехзначные цифры», — резюмировал он.

Ранее аналитики ведомства спрогнозировали курс доллара к концу 2025 года на уровне в 98,7 рубля. В свою очередь, опрошенные Центробанком (ЦБ) аналитики ожидают, что котировки будут находиться в среднем на отметке в 95,2 рубля. В 2026 году котировки американской валюты составят 102,4 рубля, а в 2027 году — 106,7 рубля.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко полагает, что доллару удастся пробить отметку в 100 рублей уже к осени 2025 года. Подобной динамике, утверждает эксперт, будет способствовать в первую очередь ожидаемое снижение цен на основные экспортные товары РФ, включая нефть.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность жертвы взрыва автомобиля в Балашихе

    Семья пострадала при ударе ВСУ по российскому региону

    Военный эксперт высказался о тактике ВС РФ под Покровском

    Турист врезался в скалу во время прыжка с парапланом в Турции и не выжил

    Появились подробности гибели генерала Генштаба от взрыва в Балашихе

    В РПЦ объяснили удар ВСУ по храму в Белгородской области

    Гагаузия отвергла требования Кишинева праздновать День Европы вместо Дня Победы

    Россиянам пообещали гарантировать сохранение их денег

    Названа сумма выплат Ozon «Краснодару» за переименование стадиона

    51-летняя Кейт Мосс снялась в откровенном нижнем белье для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости