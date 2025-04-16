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15:00, 16 апреля 2025Экономика

Дан прогноз по курсу рубля на ближайшие несколько лет

ЦБ: В 2025 году доллар будет стоить 95,2, а в 2026 — 102,4 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Банк России выяснил мнение аналитиков относительно того, каким будет курс рубля в ближайшие несколько лет. Результаты этого апрельского опроса опубликованы на сайте регулятора.

По мнению респондентов, в 2025 году курс российской валюты составит 95,2 рубля за доллар. В 2026-м последний будет стоить 102,4 рубля, а в 2027 году — 106,7 рубля.

Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs опубликовал прогноз, согласно которому уже к лету этого года курс доллара в РФ вырастет до 100 рублей. В 2026 году он составит уже 120 рублей, а в 2027 году — 130.

В свою очередь, экономист Анастасия Прикладова допустила, что в условиях длительных торговых войн рубль может серьезно ослабеть относительно доллара. Она обратила внимание, что политика Вашингтона уже обернулась значительным снижением мировых цен на нефть, что впоследствии может сказаться и на котировках российской валюты.

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