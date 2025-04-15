Курсу рубля предсказали скорое снижение

Goldman Sachs: К лету рубль подешевеет на четверть, а к 2027 году — в 1,5 раза

К лету этого года российская валюта подешевеет до уровня 100 рублей за доллар, а через пару лет упадет в полтора раза. Об этом говорится в обновленном прогнозе американского инвестиционного банка Goldman Sachs, пишет Oninvest.

В своих ожиданиях аналитики учитывают как внешние ограничения в отношении России, так и внутренние макроэкономические проблемы. На 2026 год прогноз составляет 120 рублей за доллар, а на 2027-й — 130 рублей

Официальный курс доллара Банка России на 16 апреля составляет 82,3 рубля. На укрепление российской валюты к американской также влияет слабость доллара, которая связана с хаотичной политикой президента США Дональда Трампа. На фоне объявленных им торговых войн инвесторы пересматривают отношение к надежности доллара.

По оценкам банка, рубль станет самой слабой валютой развитых и развивающихся стран на горизонте ближайших двух лет, а безопасной гаванью окажется японская иена. С нынешних 144 иены за доллар она укрепится к 2028 году до 115 иен. При этом если проблемы США усугубятся быстрее ожиданий, то японская валюта начнет расти еще быстрее.