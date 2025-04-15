Трамп обвалил доллар до многолетних минимумов

«Ъ»: С начала года доллар США потерял около девяти процентов

Политика президента США Дональда Трампа напугала мировых инвесторов, которые стали уходить из долларовых активов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Оно процитировало данные Investing.com, согласно которым 14 апреля индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) снижался почти на процент, до 99,21 пункта. Таким образом оказались почти достигнуты минимальные значения с начала апреля 2022 года. В целом же с начала года доллар лишился около девяти процентов стоимости.

В то же время курс швейцарского франка за три дня поднялся на 5,4 процента, до 1,2288 доллара. Евро подорожал почти на четыре процента, до 1,1376 доллара.

Ранее Банк России понизил курс американской валюты до 82,77 рубля. Что касается евро, то его стоимость определена в 94,16 рубля.

Также сообщалось, что 10 апреля индекс доллара впервые с июля 2023 года рухнул ниже 100 пунктов, упав до минимума за 21 месяц.