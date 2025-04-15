Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:39, 15 апреля 2025Экономика

Трамп обвалил доллар до многолетних минимумов

«Ъ»: С начала года доллар США потерял около девяти процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Политика президента США Дональда Трампа напугала мировых инвесторов, которые стали уходить из долларовых активов. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Оно процитировало данные Investing.com, согласно которым 14 апреля индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) снижался почти на процент, до 99,21 пункта. Таким образом оказались почти достигнуты минимальные значения с начала апреля 2022 года. В целом же с начала года доллар лишился около девяти процентов стоимости.

В то же время курс швейцарского франка за три дня поднялся на 5,4 процента, до 1,2288 доллара. Евро подорожал почти на четыре процента, до 1,1376 доллара.

Ранее Банк России понизил курс американской валюты до 82,77 рубля. Что касается евро, то его стоимость определена в 94,16 рубля.

Также сообщалось, что 10 апреля индекс доллара впервые с июля 2023 года рухнул ниже 100 пунктов, упав до минимума за 21 месяц.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации

    Кремль назвал значение сотрудничества России с США для всего мира

    Зарубившая своих троих детей россиянка признала вину и отказалась от дачи показаний

    Джиджи Хадид призналась в ношении парика

    Инвесторы разочаровались в крупнейшей экономике Европы

    «Постараемся использовать эту ситуацию». В Киргизии довольны скандалом с Россией из-за рейда в бане для мигрантов

    В России обновят вооружение БМД-4М

    Стало известно о грозящем расправившейся с отцом дочери-подростку сроке в колонии

    От Мизулиной потребовали отчитаться о трате 200 миллионов рублей из бюджета России

    Массированную атаку ВСУ по многоэтажкам в Курске связали с местью Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше