Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

Центробанк резко понизил официальные курсы доллара и евро на 15 апреля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальные курсы доллара и евро. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Официальные котировки американской валюты на вторник, 15 апреля, установили на уровне в 82,77 рубля. Таким образом, курс доллара понизили примерно на 1,23 рубля. Официальный курс евро на завтра составит 94,16 рубля. Котировки европейской валюты опустили на 2,05 рубля. Что касается китайской валюты, то курс юаня понизили примерно на 22 копейки.

Ранее доллар ослаб к рублю и на международном рынке Форекс. В ходе торгов в понедельник, 14 апреля, курс американской валюты упал ниже отметки в 82 рубля впервые с 19 марта. На минимуме доллар торговался по 80,9 рубля.

Аналитики связывают подобную динамику с продолжающимся трендом ослабления доллара к ведущим мировым валютам на фоне неопределенности вокруг торгово-экономического политики президента США Дональда Трампа. Эскалация таможенной войны Вашингтона с Пекином привела к тому, что индекс доллара в первой половине апреля опустился до минимума с июля 2023 года и просел ниже 100 пунктов. Хаотичная политика Трампа также стала причиной ослабления позиций доллара в качестве одного из ключевых защитных активов. Этот статус теперь активно закрепляется за евро на фоне одновременного роста доходности гособлигаций США и падения курса американской валюты.