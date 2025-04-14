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12:03, 14 апреля 2025Экономика

Курс доллара к рублю упал до минимума с 19 марта

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже 82 рублей впервые с 19 марта
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ходе торгов в понедельник, 14 апреля, курс доллара на международном рынке Форекс упал ниже отметки в 82 рубля впервые с 19 марта. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 11:26 по московскому времени котировки американской валюты опустились до уровня в 81,5 рубля. На минимуме курс доллара падал до 80,9 рубля. Это произошло ближе к 11:50. Спад к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 2,8 процента.

Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков объяснил подобную динамику общим ослаблением доллара к мировым валютам. «Это скорее слабость доллара, нежели сила рубля», — подчеркнул он.

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Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин связал укрепление российской валюты к американской низкими объемам импорта на фоне низкой активности отечественных потребителей. Последнее аналитик объяснил в первую очередь высокими процентными ставками по кредитам. Аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, в свою очередь, связал укрепление рубля с «определенным оптимизмом» участников рынка по поводу переговоров РФ и США о прекращении боевых действий на Украине. Геополитический фактор, отметил он, все еще влияет на позиции рубля.

Ранее индекс доллара США опустился ниже 100 пунктов впервые с июля 2023 года. Речь идет об индикаторе, отражающем курс американской валюты к шести другим — к евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Падение индекса до 21-месячного минимума, пояснили эксперты, указывает на заметное ослабление позиций доллара США к ведущим мировым расчетным единицам. Подобную динамику они связали в первую очередь с общей неопределенностью на глобальном рынке из-за хаотичной торгово-экономического политики главы Белого дома Дональда Трампа.

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