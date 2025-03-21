ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента

Российский Центробанк в третий раз подряд принял решение оставить ключевую ставку на текущем уровне 21 процент годовых. В традиционном пресс-релизе регулятор дал оценку нынешнему состоянию российской экономики. Если говорить совсем коротко, то цены пока продолжают расти, а ситуация на рынке труда остается непростой.

К каким выводам пришли в ЦБ

Годовая инфляция составила 10,2%. Рост цен в феврале и начале марта отчасти помог сдержать укрепление рубля

составила 10,2%. Рост цен в феврале и начале марта отчасти помог сдержать укрепление рубля В экономике сохраняется высокий спрос , который подогревается ростом доходов населения и бюджетными расходами

, который подогревается ростом доходов населения и бюджетными расходами Уровень безработицы в стране остается на исторических минимумах. Это говорит о нехватке рабочих рук

в стране остается на исторических минимумах. Это говорит о Зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда

продолжают расти быстрее производительности труда Денежно-кредитные условия остаются жесткими. Поэтому люди стараются больше копить и брать меньше кредитов

и брать меньше кредитов Баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных — на это влияют высокие ожидания по инфляции и ухудшение условий внешней торговли

Есть и риски дезинфляции из-за замедления роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием высокой ставки

ЦБ готов повысить ключевую ставку в будущем. Это произойдет, если темпы дезинфляции не позволят достичь цели по инфляции (4 процента к 2026 году). Но вероятность такого исхода уменьшилась

ЦБ стал подавать необычные сигналы рынку

Несмотря на то что ключевая ставка осталась на прежнем уровне, Центробанк поменял риторику, и его сигнал рынку стал менее жестким.

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В комментарии, который имеется в распоряжении «Ленты.ру», старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк указала на необычную формулировку в заявлении регулятора. Эксперт пояснила, что условия снижения ставки в пресс-релизе ЦБ не обсуждаются, а вот акцент на возможности ее повышения сохранился.

На это также обратил внимание главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин, пишет РБК. В релизе регулятора нет фразы о возможности повышения ставки конкретно на следующем заседании, что говорит о смягчении сигнала, подтвердила главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

О том, что регулятор в этот раз не обсуждал снижение «ключа», сказала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Ожидать снижения ключевой ставки можно только после того, как начнется устойчивое замедление инфляции», — подчеркнула она.

В свою очередь, аналитики полагают, что начала цикла снижения ставки можно ждать во втором квартале текущего года. Например, главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров прогнозирует, что в июне ставка будет на уровне 16 процентов. Однако остается важный фактор неопределенности в этом вопросе, и это в том числе геополитика. Набиуллина говорит, что в настоящее время российская экономика находится в необычной ситуации.

Мы находимся в зоне повышенной неопределенности, связанной в том числе с внешними условиями Эльвира Набиуллина глава Центробанка

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 25 апреля, тогда же Банк России обновит свой среднесрочный макроэкономический прогноз.

Как решение Центробанка отразится на простых россиянах

Сохраняя ключевую ставку, ЦБ старается сдержать рост цен, объяснил «Ленте.ру» профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. «В целом обозначилась тенденция на снижение депозитных ставок, но синхронно снижению ключевой ставки. Конкретные условия и величина снижения зависят от политики каждого банка и развития общего экономического фона в стране», — отметил он.

Эксперт указал, что ставки (по вкладам и депозитам) пока остаются привлекательными для формирования долгосрочных накопления. «Рассмотрение долгосрочных вкладов (от одного года и более) может быть вполне выгодным, особенно если вы хотите зафиксировать текущую доходность на длительный период», — констатировал он. А вот ставки по ипотеке останутся высокими.

В сложившихся условиях, если планируется получение ипотеки или потребительского кредита, стоит учитывать, что текущие ставки исторически, можно даже сказать, рекордно высоки. Если есть возможность – лучше перейти на накопительную модель поведения, отложив покупку Михаил Гордиенко доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова

О том, что не стоит бояться открывать вклады, в том числе долгосрочные, говорит и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидат экономических наук Светлана Фрумина. Поскольку при смене нейтральной позиции ЦБ на снижение ключевой ставки доходность депозитов и других инструментов финансового рынка будет не так привлекательна, как сейчас.