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13:32, 21 марта 2025Экономика

Банк России в третий раз сохранил ключевую ставку

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Совет директоров Банка России по итогам заседания в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, на котором она удерживается с октября 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Такого решения ожидало подавляющее большинство аналитиков, отмечавших, что поводов для нового повышения нет, а возможность смягчения денежно-кредитной политики в марте регулятор во время прошлого заседания не рассматривал.

При этом часть участников рынка ожидала нейтрального сигнала относительно будущих заседаний, однако в ЦБ вновь предупредили, что могут рассмотреть очередное повышение ставки.

В регуляторе подчеркивают, что текущее инфляционное давление снизилось, но недостаточно, оно по-прежнему остается высоким, особенно в устойчивой части. Спрос все так же значительно опережает предложение, а безработица находится на исторических минимумах, что в совокупности создает проинфляционные риски.

Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2 процента, что превышает прогноз по итогам года, составляющий 7-8 процентов. Как подчеркнули в ЦБ, тенденции в динамике экономической активности «создают предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту», однако их только предстоит реализовать.

Двумя днями ранее Росстат сообщил о снижении недельной инфляции до 0,06 процента, что стало минимальным значением за многие месяцы. Вместе с тем эксперты указывали, что такая динамика связана с разовыми и неустойчивыми факторами, в том числе резким укреплением рубля.

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