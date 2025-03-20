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11:13, 20 марта 2025Экономика

Замедление инфляции в России назвали иллюзорным

MMI: Снижение недельной инфляции обеспечили курс доллара и дешевые огурцы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Снижение недельной инфляции в России до 0,06 процента с 11 по 17 марта не должно вводить в заблуждение, потому что его обеспечил традиционно дешевеющий в это время огурец, а также неоправданно крепкий рубль. Об этом пишет Telegram-канал MMI.

В прошлом году в 11-ю неделю года инфляция была в два раза ниже — 0,03 процента, а кроме того, без учета огурца цены выросли на 0,13 процента. Авторы канала, основанного советником председателя Центробанка Кириллом Тремасовым, напоминают, что чем сильнее овощ подешевеет весной, тем значительнее подорожает осенью, а значит, на годовой прогноз по инфляции такого рода временные явления не имеют никакого влияния.

«Не стоит впечатляться замедлением инфляции. Оно иллюзорно», — подчеркивается в сообщении.

Что касается влияния доллара, то слабо оно просматривалось еще в феврале, а сейчас эффект усиливается. Однако аналитики в один голос говорят, что текущее укрепление рубля обеспечивают эмоциональные, а не фундаментальные факторы, потому что последние не меняются. Надежда на переговоры России и США не оборачивается снятием санкций, а цены на нефть по-прежнему ниже тех, что заложены в бюджете.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал идеальным и сбалансированным для российской экономики курс доллара в районе 100 рублей. В кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей он отметил, что такая стоимость национальной валюты позволяет решить задачи как бюджету, так и бизнесу.

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