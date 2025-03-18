Российский миллиардер назвал идеальный курс доллара

Глава «Норникеля» Потанин: Курс доллара в 100 рублей — оптимальный для ВВП РФ

Курс доллара в 100 рублей является идеальным и наиболее сбалансированным для российской экономики. Такое мнение в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) высказал глава «Норникеля» Владимир Потанин, его слова приводит ТАСС.

Вышеуказанный курс доллара отвечает интересам как федерального бюджета, так и экспортоориентированных российских компаний, отметил он. Подобное соотношение американской валюты к российской было бы более оптимально для национальной экономики, чем нынешний курс. «Он (курс доллара в 100 рублей — прим. «Ленты.ру») был бы более сбалансированный как с точки зрения бюджетных интересов, для выполнения государством своих обязательств, так и с точки зрения развития экспортно ориентированных компаний», — резюмировал Потанин.

В настоящее время мировой финансовый рынок продолжает находиться под влиянием турбулентности, а валютные котировки — зависеть от различных субъективных факторов. В этом плане одним из значимых обстоятельств станут в том числе итоги переговоров главы Белого дома Дональда Трампа с президентов РФ Владимиром Путиным. «Выступление Трампа тактически может на какое-то время вызвать изменение трендов, которые до этого казались очевидными», — пояснил он. Однако к концу 2025 года, по словам Потанина, «все придет к одному знаменателю».