Россиян предупредили о проблемах с обменом старых долларов. В ЦБ заявили, что банки не обязаны принимать их

Депутат Аксаков: У владельцев старых долларов в РФ начались проблемы с обменом

Владельцев старых долларов в России в преддверии сезона отпусков предупредили о рисках. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, власти и Центробанк не могут диктовать банкам, принимать ли им старую иностранную валюту или нет.

Проблемы с обменом выпущенных до 2013 года долларов начались осенью 2024 года, создав неудобства туристам из России за рубежом. Так, деньги нового образца требуют с россиян в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Старые доллары, в свою очередь, там обменивают с большим дисконтом. При этом проблема наблюдается не только за рубежом, но и в стране — отечественные банки оставляют за собой право не принимать такие купюры.

Это не проблема Центрального Банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку

В России считают, что проблемы с обменом идут из США

По предположению Аксакова, именно от США исходят ограничения, так как они как эмитенты долларов определяют «правила игры на этом рынке».

Фото: Елена Афонина / ТАСС

«Мы курсы устанавливаем, и все. А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — подчеркнул он.

Старые доллары легче подделать

По словам замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина, доллары старого образца меньше, чем нового, защищены от подделок. В частности, это одна из причин, по которой такая валюта не принимается или мало принимается на ряде туристических направлений.

«Новые доллары являются предпочтительными для людей, которые едут отдыхать. Соответственно, спрос на них выше, чем на купюру старого образца», — указал он, добавив, что тем не менее с 2022 года завоз наличной валюты на российскую территорию официально прекращен и новых купюр не так много.

В связи с этим обменные пункты злоупотребляют своим положением и часто завышают цены на новые купюры, предупредил Делягин.

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Россиянам посоветовали не бросаться скупать валюту

На фоне падения курса иностранной валюты, которое началось на фоне переговоров американской и российской сторон в отношении завершения конфликта на Украине и налаживания двусторонних связей, жителей страны предупредили, что паническая покупка валюты обычно приводит к негативным последствиям. По словам частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, в условиях ажиотажа курсы в обменниках растут, а спред между покупкой и продажей увеличивается, что делает приобретение валюты крайне невыгодным.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 21 февраля, опустился до минимальных с августа 2024 года 88,51 рубля

Резкий всплеск спроса способен привести к временной нехватке наличных, что спровоцирует дальнейший рост цен.

Покупать доллар сейчас можно только в расчете на долгосрочную перспективу и оценивая все сопряженные с этим риски, подчеркнул экономист Михаил Беляев.