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07:08, 21 февраля 2025Экономика

Россиян предостерегли от панической покупки валюты

Инвестор Сидоров: Паническая покупка валюты приводит к негативным последствиям
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Паническая покупка валюты обычно приводит к негативным последствиям. Об этом рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в беседе с RT, комментируя снижение курса доллара.

Специалист отметил, что в условиях ажиотажа курсы в обменниках растут, а спред между покупкой и продажей увеличивается — это делает приобретение валюты крайне невыгодным.

Сидоров отметил, что такая «лихорадочная» реакция граждан только усугубляет ситуацию. В частности, резкий всплеск спроса приводит к временной нехватке налички — это, в свою очередь, провоцирует дальнейший рост цен.

Инвестор подчеркнул, что банки и обменники, видя высокий спрос, завышают курсы продажи, а спекулянты извлекают выгоду из неопределенности на рынке.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 февраля, опустился до минимальных с августа 2024 года 88,51 рубля. Обновление полугодового максимума курса рубля произошло на фоне сохраняющегося избыточного предложения иностранной валюты на рынке, констатировал эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

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