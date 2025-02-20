Банк России резко опустил курс доллара

Официальный курс доллара к рублю снизился до полугодового минимума

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 февраля, опустился до минимальных с августа 2024 года 88,51 рубля, свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Относительно вчерашних уровней американская валюта потеряла 1,92 рубля. Евро же ослаб на 1,6 рубля, до 92,48.

На внебиржевых торгах в четверг доллар опускался ниже 88 рублей, что связывают в том числе с приближением пика налоговых платежей экспортеров. Обновление полугодового максимума курса рубля произошло на фоне сохраняющегося избыточного предложения иностранной валюты на рынке, констатировал эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

Как пишут СМИ, на фоне продолжающегося рублевого ралли граждане ринулись в обменники скупать подешевевшие доллары. Отмечается, что люди выстраиваются в очереди в столичных обменниках, а ажиотажу не мешает даже то, что в некоторых из них валюту продают по курсу, превышающему официальный.