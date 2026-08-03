РИА Новости: ВСУ восполняют потери в Сумской области за счет бойцов тактической авиации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери в Сумской области. Об этом рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.

По его словам, украинские военные пытаются остановить продвижение ВС России за счет группы «Ф» 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций (ССО) и подразделения 3-го отдельного полка специального назначения ВСУ. Кроме того, ВСУ восполняют потери в регионе за счет военнослужащих тактической авиации.

Ранее сообщалось, что военные 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут огромные потери в Сумской области. До этого, в начале июня, первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна понесла большие потери в районе Бачевска под Сумами.