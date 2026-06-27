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06:59, 27 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Сумской области

РИА Новости: 47-я и 71-я бригады ВСУ стали нести большие потери в Сумской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Военные 47-й отдельной механизированной бригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут огромные потери в Сумской области. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, родственники солдат из этих бригад пишут в социальных сетях, что украинские военнослужащие массово гибнут на позициях. В том числе, речь идет и о тех, кто был насильственно мобилизован при наличии хронических заболеваний.

Их тела остаются в земляных укреплениях, а погибших военнослужащих ВСУ вносят в списки пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области. Об этом говорит анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат подразделения.

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