РИА Новости: ВС РФ поразили 250 бойцов 71-й аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области

Российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По его словам, об этом свидетельствует анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат подразделения. Собеседник агентства добавил, что из-за значительных потерь на данном направлении перебрасывает из Днепропетровской области в регион подразделения 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отправило через свои же заминированные участки местности семь боевых групп в Сумском районе. По словам представителя силовых структур, сумевшие добраться до населенного пункта остатки подразделений противника были ликвидированы.