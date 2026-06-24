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08:12, 24 июня 2026Бывший СССР

Российские военные поразили аэромобильную бригаду ВСУ

РИА Новости: ВС РФ поразили 250 бойцов 71-й аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Российские бойцы ликвидировали более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

По его словам, об этом свидетельствует анализ некрологов и публикаций родственников пропавших без вести солдат подразделения. Собеседник агентства добавил, что из-за значительных потерь на данном направлении перебрасывает из Днепропетровской области в регион подразделения 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отправило через свои же заминированные участки местности семь боевых групп в Сумском районе. По словам представителя силовых структур, сумевшие добраться до населенного пункта остатки подразделений противника были ликвидированы.

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