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07:24, 24 июня 2026Бывший СССР

ВСУ отправили семь боевых групп через свои же заминированные поля

РИА Новости: ВСУ отправили на убой семь боевых групп в Сумском районе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило через свои же заминированные участки местности семь боевых групп в Сумском районе. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило "на убой" (...) семь боевых групп из состава 71-й ОАэМБр», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, сумевшие добраться до населенного пункта остатки подразделений противника были ликвидированы.

Ранее командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ в составе Южной группировки войск с позывным Журба рассказал, что бойцы подразделений Министерства обороны России рассчитывают в ближайшие месяцы начать бои в пригородах Славянска и Краматорска.

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