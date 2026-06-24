ВСУ отправили семь боевых групп через свои же заминированные поля

РИА Новости: ВСУ отправили на убой семь боевых групп в Сумском районе

Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило через свои же заминированные участки местности семь боевых групп в Сумском районе. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Пытаясь удержаться за окраины Иволжанского, командование ВСУ отправило "на убой" (...) семь боевых групп из состава 71-й ОАэМБр», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, сумевшие добраться до населенного пункта остатки подразделений противника были ликвидированы.

Ранее командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ в составе Южной группировки войск с позывным Журба рассказал, что бойцы подразделений Министерства обороны России рассчитывают в ближайшие месяцы начать бои в пригородах Славянска и Краматорска.