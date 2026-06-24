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06:10, 24 июня 2026Бывший СССР

Названы возможные сроки начала боев в пригородах Славянска и Краматорска

ТАСС: Российские бойцы рассчитывают на скорое начало боев в пригороде Краматорска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Бойцы подразделений Министерства обороны России рассчитывают в ближайшие месяцы начать бои в пригородах Славянска и Краматорска. Об этом ТАСС заявил командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ в составе Южной группировки войск с позывным Журба.

«Думаю, в ближайшие месяцы уже будут бои в пригородах этих населенных пунктов», — высказался он.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что следствием сражения за Краматорск станет критическое ослабление обороны Славянска украинскими подразделениями. Уточняется, что ВСУ не смогут обеспечивать живой силой оба направления из-за нехватки бойцов.

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