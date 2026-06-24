Названы возможные сроки начала боев в пригородах Славянска и Краматорска

ТАСС: Российские бойцы рассчитывают на скорое начало боев в пригороде Краматорска

Бойцы подразделений Министерства обороны России рассчитывают в ближайшие месяцы начать бои в пригородах Славянска и Краматорска. Об этом ТАСС заявил командир разведывательно-штурмового отряда «Волки» добровольческого корпуса Вооруженных сил (ВС) РФ в составе Южной группировки войск с позывным Журба.

«Думаю, в ближайшие месяцы уже будут бои в пригородах этих населенных пунктов», — высказался он.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что следствием сражения за Краматорск станет критическое ослабление обороны Славянска украинскими подразделениями. Уточняется, что ВСУ не смогут обеспечивать живой силой оба направления из-за нехватки бойцов.