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17:46, 22 июня 2026Бывший СССР

Сокрытие Киевом проблем ВСУ в Константиновке объяснили

Сокрытие Киевом проблем ВСУ в Константиновке объяснили критическим значением узла
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Киев скрывает проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за критического значения данного узла для устойчивости всего фронта в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Сдача Константиновки означает фактическое открытие прямого оперативного пространства для выдвижения Вооруженных сил РФ к Краматорску — главному административному и военному центру удерживаемой ВСУ части ДНР», — говорится в публикации.

Следствием сражения за Краматорск станет критическое ослабление обороны Славянска украинскими подразделениями. Уточняется, что ВСУ не смогут обеспечивать живой силой оба направления из-за нехватки бойцов.

Ранее стало известно о продвижении за сутки армии России в Константиновке. Сообщалось, что за сутки российские военные провели зачистку еще 103 зданий.

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