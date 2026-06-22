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14:54, 22 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о продвижении за сутки армии России в Константиновке

Рожин: Бои в Константиновке смещаются к северным окраинам, ВС России ведут зачистку
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Российские военные продолжают успешно наступать в ключевом для фронта городе в Донецкой народной республике (ДНР) — Константиновке. Об этом рассказал военблогер Борис Рожин в своем Telegram.

Уточняется, что за сутки армия России провела зачистку еще 103 зданий. По информации Рожина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются спешно укрепить оборону Алексеево-Дружковки и перебрасывают пехоту на север Константиновки.

«Бои окончательно смещаются к северным окраинам. Идет зачистка подвалов в центральных районах и в промзоне. Пленных не очень много. Зато похоронным командам потом будет очень много работы, все это собирать по городу», — написал военблогер.

Ранее на Украине заявили о продвижении российских войск в Константиновке. Военные приблизились к городу на восточных подступах, возле поселка Новодмитровка.

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