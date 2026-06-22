На Украине заявили о продвижении российских войск у ключевого города

Российские войска продвинулись у Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом свидетельствуют данные украинского мониторингового ресурса DeepState.
Как видно на карте проекта, российские военные приблизились к городу на восточных подступах, возле поселка Новодмитровка.
Минобороны России сообщало о взятии под контроль Новодмитровки еще в апреле 2026 года. Как отмечали в оборонном ведомстве, контроль над населенным пунктом установили бойцы Южной группировки войск.
Ранее стало известно, что российские военнослужащие эвакуировали первых жителей из Константиновки. В первой группе было шесть человек, включая 72-летнюю женщину.