Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 29 апреля 2026Россия

Минобороны: ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке Новодмитровка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

За сутки противник лишился более 170 бойцов, трех боевых бронированных машин, орудия полевой артиллерии, 11 автомобилей, станции РЭБ, склада с боеприпасами и пяти складов с материальными средствами, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над регионами 98 украинских дронов. Налетам тогда подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok