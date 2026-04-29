Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке Новодмитровка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».

За сутки противник лишился более 170 бойцов, трех боевых бронированных машин, орудия полевой артиллерии, 11 автомобилей, станции РЭБ, склада с боеприпасами и пяти складов с материальными средствами, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над регионами 98 украинских дронов. Налетам тогда подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым.