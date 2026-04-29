07:32, 29 апреля 2026Россия

Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию

Российские средства ПВО в ночь на 29 апреля уничтожили над регионами 98 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь с 28 на 29 апреля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами страны почти сто беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали масссированной ночной атаки раскрыли в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, всего система ПВО уничтожила 98 летательных аппаратов. Атаке среди прочих подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым.

Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее 29 апреля, сообщалось об атаке ВСУ на город Орск Оренбургской области, который в 2024 году пережил мощное наводнение.

