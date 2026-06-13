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03:50, 13 июня 2026Мир

Раскрыта причина отказа Европы от предложения Путина о переговорах по Украине

Додик: ЕС не захотел видеть Шрёдера переговорщиком с Россией, но Европе нужен голос разума
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Евросоюз отказался от предложенного президентом РФ Владимиром Путиным кандидата от ЕС для переговоров с Россией. Там не захотели видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком, заявил председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, передает ТАСС.

«Но что может глава дипслужбы ЕС Кая Каллас? Такая неспособная женщина была избрана на этот пост в такие тяжелые годы, это несчастье для Европы. Кто она такая, чтобы руководить внешней политикой и вопросами безопасности? Например, [президент США Дональд] Трамп ее не уважает. И мы это видели, когда они встречались», — обратил внимание политик.

По его мнению, Европа пребывает в унизительном положении, из-за того что отказывается поддерживать отношения с Россией и Китаем. Эта задача должна была стоять и перед Каллас, чтобы страны ЕС сотрудничали с сильными странами. Но этого не произошло, от чего, по словам Додика, Европа проигрывает.

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