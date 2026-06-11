Бывший глава МИД ФРГ Габриэль напомнил полную версию слов Путина о переговорщике от Европы

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль напомнил полную версию слов президента России Владимира Путина о переговорщике от Европы. Соответствующее заявление он сделал в интервью Bild.

«Он произнес эту знаменитую фразу: "Если бы он мог выбирать, кто должен вести переговоры от имени Европы, это был бы Герхард Шредер". Но вторая часть фразы обычно опускается. В ней он сказал: "или любой другой европеец". И европейцам было бы глупо не попытаться сейчас пробиться», — заявил он.

По мнению Габриэля, европейцам необходимо провести переговоры, чтобы определиться, кто будет представлять Европу в переговорах с Россией. Он также допустил привлечение посредников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европейский союз сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. Глава государства подчеркнул, что Европа пока никого не предлагает в качестве переговорщика. Он добавил, что выбор встречаться или нет с этим кандидатом остается за Москвой.