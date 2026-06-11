Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:59, 11 июня 2026Мир

В Германии напомнили Европе о забытых словах Путина

Бывший глава МИД ФРГ Габриэль напомнил полную версию слов Путина о переговорщике от Европы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль напомнил полную версию слов президента России Владимира Путина о переговорщике от Европы. Соответствующее заявление он сделал в интервью Bild.

«Он произнес эту знаменитую фразу: "Если бы он мог выбирать, кто должен вести переговоры от имени Европы, это был бы Герхард Шредер". Но вторая часть фразы обычно опускается. В ней он сказал: "или любой другой европеец". И европейцам было бы глупо не попытаться сейчас пробиться», — заявил он.

По мнению Габриэля, европейцам необходимо провести переговоры, чтобы определиться, кто будет представлять Европу в переговорах с Россией. Он также допустил привлечение посредников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европейский союз сам должен определить переговорщика по вопросу Украины. Глава государства подчеркнул, что Европа пока никого не предлагает в качестве переговорщика. Он добавил, что выбор встречаться или нет с этим кандидатом остается за Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В здание МИД в Москве приехали послы Германии, Великобритании и Франции. Что известно о новом витке переговоров?

    В Microsoft назвали важнейшую дату для пользователей Windows

    Стрижка в скандинавском стиле стала трендом лета

    Названы лучшие средства от комаров для детей

    Пассажирка положила босые ноги на подлокотник россиянки в самолете и вызвала споры в сети

    Россиянам назвали главные достоинства машин из Китая перед европейцами

    Миру предсказали выпадение огромного града

    Устроивший стрельбу около российской школы попал на видео

    Перспективы поставок из ЕС после ареста торговых судов описали

    В Германии напомнили Европе о забытых словах Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok