В постсоветской стране запретили носить хиджабы

В Таджикистане ограничили ношение хиджабов, бород и арабской одежды

Власти Таджикистана ввели законодательный запрет на ношение хиджабов, бород и арабской одежды. Такие виды одежды и атрибуты внешнего вида признали «не соответствующими национальным традициям» страны, передает издание Nuz.uz со ссылкой на местные источники.

«Особое внимание уделяется запрету на ношение и ввоз одежды, трактуемой как "чуждая таджикской культуре". (...) Официальные власти объясняют такие меры необходимостью противодействия религиозному радикализму и экстремизму», — следует из публикации.

Отмечается, что представители местных органов власти проводят разъяснительную работу с населением и призывают женщин делать выбор в пользу ношения традиционной таджикской одежды. При этом сотрудники правоохранительных органов усилили контроль за мужчинами, которые носят бороды, ассоциируемые с религиозным экстремизмом.

Ранее власти Афганистана ужесточили мусульманский дресс-код для женщин в провинции Герат. Известно, что руководство управления министерства поощрения добродетели и предотвращения порока в Герате выпустило новый стайл-гайд для женщин, в котором написано, что «хиджаб должен быть свободным и неприметным».

