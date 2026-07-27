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16:41, 27 июля 2026 (обновлено: 16:48, 27 июля 2026)Россия

Володин сделал заявление о свободе в России

Володин: Мы живем в свободной и открытой стране
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия является свободной и открытой страной. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи президента Владимира Путина с депутатами, оно опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

«Мы живем в свободной, открытой стране с политической системой, которая показывает свою эффективность в противодействии вызовам. Она устойчива», — указал Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что Путин все эти годы развивал в России парламентскую демократию и конкурентную политическую систему. Сейчас парламент объединился вокруг повестки главы государства, добавил Володин.

Во время встречи с депутатами Путин подчеркнул, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап. «Все мы вовлечены, глубоко вовлечены, погружены в ткань происходящих событий», — указал президент.

Кроме того, Путин высказался о прошедших пяти годах. Он заявил, что текущий момент является одним из решающих этапов в истории России, отметив, что на кону стоит будущее народа.

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