Кроссовер Exeed в России подешевел сразу на миллион рублей

Российские дилеры резко снизили цены на кроссовер Exeed RX 2025 года

Премиальный кроссовер Exeed RX начали продавать в России со значительными скидками, пишет портал «Автоновости дня». Снижение цены затронуло версии Premium и Flagship 2025 года выпуска, оснащенные классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Скидка на комплектации составляет от 961 тысячи до 1 001 000 рублей.

Если раньше производитель предлагал покупателям «субсидию» на эти комплектации в размере 250 тысяч рублей, то теперь вместо нее действуют прямые скидки. В результате кроссовер Exeed RX Premium при покупке обойдется желающим в 4 199 000 рублей, а топовая комплектация Flagship — в 4 499 000. Фактическая экономия относительно прежних условий составляет 751 тысячу и 711 тысяч рублей соответственно.

Исполнение Urban, оснащенное двухлитровым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом, продается на прежних условиях — за 4,6 миллиона рублей.

Ранее в России анонсировали старт продаж гибридной модификации рамного внедорожника Tank 400. Новая версия «Техно Премиум» получила силовую установку типа подзаряжаемый гибрид. Стоимость новинки составляет 6 999 000 рублей. Начало реализации намечено на первую половину августа 2026 года.